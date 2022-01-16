المسند: تساقط الثلوج على هذه المناطق حتى الأربعاء

توقع د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن تتهيأ الظروف مساء اليوم لنزول ندف من الثلوج الخفيفة نواحي طريف وحزم الجلاميد، وصباح يوم غد على أجزاء من الجوف.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “تتساقط الثلوج بشكل أكثر على مرتفعات جبال اللوز شمال غربي تبوك، وربما مساء غد على حرة الرحى جنوبي تبوك تستمر الحالة حتى الأربعاء .. هذا والله أعلم”.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على غرب الحدود الشمالية، الجوف وتبوك مع رياح نشطة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية والرياض، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف خلال الليل وصباح الغد.