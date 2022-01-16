إصابات #كورونا العالمية عند 327 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 326 مليونا و836 ألفا و658 مصابا، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و553 ألفا و780 حالة، فيما تعافى 266 مليونا و449 ألفا و527 حالة.

وسجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 271202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و314 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 37 مليونا و 122 ألفا و164 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 486066 وفاة.

كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و965977 بعد تسجيل 52504 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 115619 بعد تسجيل 47 وفاة جديدة.

ومن جانبها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 104864 إصابة.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيل 48520 إصابة جديدة بفيروس كورونا و175 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و 975723 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 659934.