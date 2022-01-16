تجمع مكة المكرمة الصحي يُطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أطلق تجمع مكة المكرمة الصحي حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية, ونقاط عامة في المجتمع عن طريق الفرق الميدانية للصحة العامة بمكة المكرمة, للوصول لأكبر عدد ممكن للتطعيم من الفئة المستهدفة (الأطفال دون سن الخامسة).

ودشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور دلشاد علي عباس، الحملة في مركز صحي كدي والهجرة, والتي تستهدف الفئة المخصصة للحملة.

ويبدأ التطعيم بالجرعة الأولى اعتبارًا من اليوم لمدة أسبوعين، وتبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد 3 شعبان ولمدة أسبوعين في جميع المراكز الصحية بمكة المكرمة.