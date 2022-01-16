هذه تفاصيلها.. #وظائف_شاغرة في #الصحة اعتبارا من اليوم الأحد #وظايف_شاغرة

أعلنت وزارة ‏الصحة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات (الأمن السيبراني، أمن المعلومات) اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/١٦م ولمدة أسبوعين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

* التخصصات المطلوبة:

– أمن سيبراني.

– أمن معلومات.

* الطلبات:

– إرفاق وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

– طباعة شهادة التأمينات ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

موعد التقديم: – يبدأ التقديم اليوم الأحد 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/06/24هـ الموافق 2022/01/27م.

وأوضحت الوزارة بأن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف التابعة لها.