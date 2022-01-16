الأفواج_الأمنية تقبض على مقيم لنقله 4 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الدائر بمنطقة جازان قبضت على مقيم من الجنسية الصومالية لنقله في مركبته (4) نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية بحوزتهن إقامات مزورة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد العقيد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.