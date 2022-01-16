الأفلاج: الإرشاد الطلابي «بنات» ينهي خطة التهيئة لعودة 5500 طالبة لمقاعد الدراسة

أنهى قسم الإرشاد الطلابي “بنات” بتعليم الأفلاج خطة التهيئة الإرشادية لعودة طالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لتهئة أكثر من 5500 طالبة نفسياً واجتماعياً وتربوياً للتكيف مع العودة الحضورية.

ويستعد قسم التوجيه والإرشاد بتعليم الأفلاج “بنات” لاستقبال (5687) طالبة من خلال خطة متكاملة تبدأ باستقبالهن وفق ببرامج التهيئة الإرشادية تنفذه 36 موجهة طلابية وعمل لقاء مع مديرات المدارس بالإضافة للقاء التهيئة الارشادية لموجهات الطالبات ولقاء بعنوان أبناؤنا والعودة الآمنة مع أولياء الأمور.

وقامت إدارة تعليم الأفلاج بتجهيز 58 مدرسة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لاستقبال الطلاب والطالبات تمهيداً للعودة الحضورية الأحد القادم.

كما قامت بتهيئة مقاعد 96 حافلة وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية لنقل الطلاب والطالبات لمدارسهم، داعيةً في الوقت نفسه أولياء الأمور بسرعة المبادرة بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور عبر أيقونة طلبات النقل المدرسي.

وأكد “تعليم الأفلاج” عن تهيئة البيئة التعليمية الآمنة والصحية من كل النواحي التنظيمية بالمدارس قبل العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وقام مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة ومساعديه بجولات ميدانية للوقوف على استعداد مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية” وإنهاء كل أعمال الصيانة والتجهيزات قبل العودة الحضورية لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة.