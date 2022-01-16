حساب_المواطن يعلن استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق يناير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ50 (يناير 2022 ).

وأوضح برنامج حساب المواطن –عبر تويتر- أنه يتمّ تقديم طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، على الرابط التالي :

https://t.co/UeLnAE9Zy https://t.co/1vUSSJuRFn‎

وأعلن برنامج حساب المواطن في السعودية، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 50، التي تمثل دفعة شهر يناير 2022.

ودعا البرنامج على حسابه بموقع التواصل “تويتر”، المستفيدين إلى التحقق من الأهلية، وذلك عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

كان برنامج حساب المواطن في السعودية، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.