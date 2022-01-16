متحدث الصحة: الحالات الحرجة بالمملكة تعتبر منخفضة مقارنة بالمراحل السابقة بسبب التحصين

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن العالم يرصد أعدادا كبيرة في إصابات كورونا، إلا أن الحالات الحرجة أقل بكثير من المراحل السابقة للدول مرتفعة التحصين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن هناك تذبذب في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية قد يعقبها تحسن في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة.

وأوضح أن الحالات الحرجة في المملكة تعتبر منخفضة مقارنة بالمراحل السابقة بسبب التحصين، مشيرا إلى أن الفارق الكبير بين عدد الإصابات والحالات الحرجة يعود لجرعات اللقاح.

وذكر أن هناك أكثر من 53 مليون تلقوا لقاحات كورونا في السعودية.