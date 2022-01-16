“وقاية” تصدر الدليل الإرشادي للعودة للمدارس في ظل جائحة كورونا #عاجل

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية”، الدليل الإرشادي للعودة للمدارس في ظل جائحة كورونا لطلاب الفئات العمرية أقل من 12 عامًا، في النسخة الأولى لشهر يناير الجاري.

وقالت إن هناك 11 فئة من الطلاب من ذوي الأمراض مستثنون من الدوام الحضوري للفئة العمرية أقل من 12 عاما، الذي سيبدأ من الأحد المقبل.

وحددت الفئات المستثناة وهم أصحاب داء السكري النوع الأول والسمنة المفرطة ونقص الوزن (معدل كتلة الجسم أكثر من معدل 95 وأقل من 5) وأمراض القلب والأوعية الدموية الخلقية (تشوهات الحاجز، تضيق الشريان الأورطي، تضيق الصمام الرئوي، تغيير وضع الشرايين الكبرى، ضعف نمو القلب) وأمراض الرئة المزمنة (مرض الربو المزمن، التليف الكيسي، خلل الحركة الهدبية)، وأمراض الكلية المزمنة وأمراض ضمور العضلات والأعصاب وأمراض فقر الدم (الثلاسيميا والأنيمياء المنجلية) والأمراض المتعلقة بالمناعة (نقص المناعة المكتسب، زرع الأعضاء، علاجات مثبطات المناعة، متلقو علاجات السرطان)، والأمراض الجينية (متلازمة داون)، لافتة إلى أن أي أطفال لديهم أشقاء لديهم عوامل خطورة عالية مذكورة من ضمن هذه الأمراض أو الأطفال الذين لديهم أشقاء أو أولياء أمور معفيين من تلقي لقاحات كورونا (مثل الحساسية المفرطة للقاحات كورونا) فيعتبرون مستثنين من الحضور.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، شملت الإجراءات: تنظيف اليدين قبل وبعد الخروج من الحافلة جيدا باستخدام جل كحولي لا يقل تركيزه عن 60%، تجهيز الحافلات بموزعات الكحول أو الكحول المكتبي لضمان عملية نظافة الأيدي، يقوم سائق الحافلة أو المرافق بالتأكد من تعقيم الطالب لليدين، تغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس بمنديل أو استخدام الجزء الداخلي من المرفق، ثم التخلص من المناديل المستعملة في سلة المهملات، غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو استخدام معقم الأيدي (يحتوي على 60٪ كحول على الأقل) في أقرب وقت ممكن عند الوصول، تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة.

أما إجراءات التباعد الاجتماعي: التزام الطلاب بذات المقعد طوال وقت الرحلة، عدم السماح بوقوف الطلاب داخل الحافلة خلال الرحلة، ترك مساحة مقعد على الأقل بين كل طالب وطالب في نفس الصف ولا يلزم ترك مقعد خلف أو أمام الطالب.

أما الحضور والانصراف: تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام بما يمنع التزاحم، وضع أماكن كافية لتقييم الطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة بالتأكد من لبس الكمامة والتحقق من حالة تطبيق توكلنا، عدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، وضع علامات بالأرضية لمكان وقوف الطلبة، في حال وجود أي عرض يدل على الإصابة لأحد الطلبة يتم عزله بهدوء وسرية دون التسبب بإحراجه أمام بقية زملائه، استخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب في حال تواجد أكثر من بوابة للمدرسة.

وتضمن الدليل، يتعين أن يكون التباعد بين طاولات الطلاب 60 سم مع السماح لهم بمغادرة الفصل في الفسحة المدرسية على أن يتم تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات مختلفة وتقسيم الساحة بحسب الفصل بحيث تكون كل منطقة مخصصة لفصل معين وعدم مخالطة المجموعات مع توفير حاويات بالقرب من كل مجموعة واستمرار إيقاف البيع المباشر من المقصف واستمرار توزيع الوجبات في الفصول والسماح بتناول الوجبة في الفصل الدراسي للراغبين في ذلك

وشمل أيضا إلغاء طابور الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب والطالبات إلى فصولهم مباشرة وإلغاء أي نشاط صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي، وفي حال وجود أنشطة رياضية يراعى أن تكون منفردة في مكان واسع وجيد التهوية مع مراعاة التباعد وعدم مشاركة الأدوات مع الحرص على التباعد أثناء أداء الصلوات وفي أماكن الوضوء وتنظيم دخول وخروج الطلاب والطالبات مع وجود تباعد 1.5 متر على الأقل بين كل طالب وآخر، وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة الطبية، والحرص على التهوية الجيدة للفصول الدراسية وفتح النوافذ والاستفادة من التهوية الطبيعية، إضافة إلى تهوية أجهزة التكييف.

وبالنسبة للهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة والعمالة، يجب أن يكون جميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة محصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة، إلزام جميع العاملين باتخاذ الاحترازات الوقائية (لبس الكمامة – التباعد – عدم مشاركة الأدوات – غسل اليدين بشكل دوري – عدم المصافحة)، يلتزم الكادر التعليمي بلبس الكمامة طيلة الوقت وفي حال الحاجة لتوضيح مخارج الحروف عند الشرح فيمكن استبدال الكمامة بالقناع الواقي، التأكيد على تنظيف وتطهير المرافق التي يتم استعمالها من قبل الكادر التعليمي والإداري (غرفة المعلمين – المكاتب الإدارية)، إلغاء مشاركة الوجبات والوجبات الجماعية في غرف المعلمين والاستراحات.