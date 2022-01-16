أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة المتحدث الرسمي باسمه بفيروس كورونا المستجد.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: “تأكدت اليوم إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف بفيروس كورونا وهو في عزلة منزلية”.
وأضاف: “يشعر الضابط بحالة جيدة وسيستمر في الحفاظ على جدول أعمال منتظم قدر الإمكان وفقا لإرشادات وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي”.
إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا
متابعات - الوئام
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة المتحدث الرسمي باسمه بفيروس كورونا المستجد.