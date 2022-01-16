أمين عسير للمواطنين: ننتظركم عبر 940 لأية مخالفات أو شكاوى

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عدداً من المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي بمحافظة خميس مشيط؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا ، فيما تجول داخل المنشآت التجارية يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحويطي، والتقى بالقائمين على المنشآت التجارية، مطلعاً على مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وشدّد أمين المنطقة على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية، وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة.

ودعا الدكتور وليد الحميدي الجميع إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الاتصال على الرقم الموحد 940.