إيطاليا تسجل 180 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت السبت، 180426 إصابة جديدة بكورونا مقابل 186253 في اليوم السابق، في حين هبطت الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا من 360 وفاة إلى 308 .

وفي المجمل سجلت إيطاليا 140856 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في فبراير (شباط) عام 2020 في ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالمياً. كما سجلت 8.55 مليون إصابة حتى الآن.