وزير الداخلية الإيراني يحذر من ازدياد الهجرة من البلاد لأسباب خطيرة

أشار نائب وزير الداخلية ورئيس منظمة الشؤون الاجتماعية في إيران تقي رستم وندي إلى بروز مؤشرات مقلقة في الأعوام السابقة على الصعيد الاجتماعي في البلاد، ومنها ازدياد الرغبة بالهجرة.

وأضاف تقي رستم وندي أن النزعة نحو الاحتجاج أيضا من المؤشرات الهامة خاصة مع انخفاض مستوى التحمل الاجتماعي لدى الشعب بسبب الضغوط الاقتصادية والمعيشية.

وأشار رستم وندي إلى مؤشرات تدل على وجود نزعة اجتماعية تميل نحو أنماط مختلفة من الحكم ولا سيما الحكومة العلمانية.

كما صرح بأن الشعب يعتقد أن الحكومة الدينية عاجزة عن معالجة مشاكل البلد وتوجه نحو أنماط بديلة من الحكومة والحكم العلماني.

وشدد المسؤول الإيراني قائلا: “عندها سوف يدق ناقوس الخطر بالنسبة لنا”.