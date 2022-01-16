تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في تبوك

أعلنت إدارة تعليم منطقة تبوك مساء اليوم عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة “بنين وبنات”نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أنه “حرصًا على سلامة وصحة الأبناء طلبة المدارس ومنسوبيها ونظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافطاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي لتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 9 صباحًا خلال الأيام من الإثنين إلى الخميس 14-17 / 6/ 1443هـ وذلك في المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال (بنين وبنات)

داخل تبوك وقرى وهجر تبوك

محافظة حقل وضواحيها

محافظة تيماء وضواحيها

قرى محافظة الوجه (الجو – أبو راكة – النشيفة – البليطيح – الفارعة – أم ضباع )”.

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من ظروف صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.