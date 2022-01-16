مستفيدو مشروع جوان الرياض: الأمطار كشفت خللاً بالبيوت #مرسيه_ضاحيه_جوان_تغرق

كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الرياض، أمس السبت، عن خلل في مشروع مرسية ضاحية الجوان السكني التابعة لوزارة الإسكان.

ودشن عدد من المستفيدين من المشروع وسما على موقع “تويتر” بعنوان #مرسيه_ضاحيه_جوان_تغرق، نشروا فيه عدة فيديوهات لمساكن وفلل في المشروع الذي يحدث حظي بدعم ومتابعة إعلامية كبيرة.

وتظهر في الفيديوهات مياه الأمطار وقد تسببت في تلفيات عدة بالمساكن.

وقال أحد المستفيدين المتضررين: “لا مدير مشروع ولا مقاول ولا استشارى موجود كلهم نايمين في العسل وتاركين العماله تلعب في بيوت المسلمين”.

وقال آخر: “فلل الكراتين اللي بالسوق وش فرقها عن فلل الإسكان إذا هذه مخرجاتهم “.

وقال ثالث: “نفسي أعرف وزارة الإسكان ووافي والمسؤولين فيها ماعندهم حس وطني ماعندهم رغبة في تحقيق رؤية ولي العهد .. ليش هالتقصير ليش نشوف هذا الشغل اللي ما يسمح به في أفقر دولة ليش عندنا بس”.

وتسببت فيديوهات التلفيات في إعلان عدد من المتابعين عن عزمهم التراجع عن فكرة الحصول على مسكن في المشروع، فيما كشف آخرون عن تأخر استلامهم للمساكن بسبب عيوب بناء خطيرة.

وقال حساب على “تويتر” يحمل اسم مشعل الجنيدي: “أكثر شيء مستغرب منه هو لماذا يمنع صاحب الوحدة من زيارة موقع بيته ويشرف ويتأكد بنفسه مهما كان في مشرفين، صاحب الشي أحرص وإن كان الموضوع أمن وسلامة فيوجد طرق عدة، كحجز موعد أو طريقه سليمة لا تعرض حياته أو حياة أحد للخطر لوقت محدد فقط لإلقاء نظرة أبسط حقوقه”.

مشروع ضاحية الجوان مقام على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع، وتعد من أكبر المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، تضم الضاحية خدمات ومرافق تعزز من جودة الحياة ويصنف مشروع مرسية كأحد أهم المشاريع التابعة للضاحية.