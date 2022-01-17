جامعة شقراء تنظم برنامجاً تدريبياً لرفع كفاءة الأكاديميين

تنظم جامعة شقراء ممثلة في إدارة التطوير المهني بوكالة الجامعة للتطوير والجودة اليوم الإثنين 14/6/1443هـ أولى برامجها التدريبية (مشروع التدريب المبني على الكفايات) في مرحلته الأولى، الكفايات الأساسية والذي يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس، في مجالات التدريس والبحث والقيادة المؤسسية.

بالإضافة إلى رفع كفاءتهم لتمكينهم من التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية بما يحقق اهداف الجامعة ومعايير الاعتماد المؤسسي.

ويتضمن البرنامج 10 دورات التديبية وهي : التطوير المهني للاستاذ الجامعي واخلاقيات العمل الأكاديمي، القيادة الفاعلة لفرق العمل، التواصل الفعال في البيئة الجامعية، العرض والتقديم.

المراسلات الرسمية، الأستاذ الجامعي المنافس ومهارات القرن 21 ، فعالية إدارة الوقت والذكاء الوجداني، ومهارات القيادة الإدارية (التخطيط، التنظيم، الاشراف، الرقابة، التقويم).