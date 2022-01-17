رصد مخالفات إجراءات #كورونا.. 86 في الشرقية و28 الشمالية و28 في رفحاء

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1114 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 86 مخالفة وإغلاق محل تجاري مخالف للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق والمراكز وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة (ممتثل) بمدن ومحافظات المنطقة، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

كما نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي, نحو 700 زيارة رقابية على المنشآت التجارية شملت: المطاعم، والمقاهي، والأسواق، والمجمعات التجارية، ومحال الحلاقة والمغاسل وغيرها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، نتج عنها إغلاق مُنشأة وتحرير 28 مخالفة، طُبِّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة “ممتثل”، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية غرب عرعر وبلدية جنوب عرعر أمس، جولات ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 28 مخالفة، ومصادرة 16 كيلو جرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وتأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.