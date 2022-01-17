تأجيل بداية اليوم الدراسي في #حائل إلى التاسعة صباحاً

أعلنت إدارة تعليم منطقة حائل، مساء اليوم ، عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة “بنين وبنات” نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أنه “حرصًا على سلامة وصحة الأبناء طلبة المدارس ومنسوبيها ونظرًا لما تشهده مدينة حائل وبعض محافطاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي لتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 9 صباحًا خلال الأيام من الثلاثاء إلى الخميس 14-17 / 6/ 1443هـ وذلك في المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال (بنين وبنات)

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم ، وتوفير وسائل التدفئة لهم حرصا على سلامة أبناءنا وبناتنا الطلاب وسلامة الجميع .