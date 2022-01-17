التحالف ينشر مقاطع لاعتراض وتدمير طائرات #حوثية مسيّرة

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقاطع فيديو لبعض الاعتراضات التي تمت اليوم لإسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت على المملكة.

وكان التحالف أعلن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير ما مجموعة 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، مضيفًا إنه يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء، منددًا باستمرار استهداف الميليشيات للمدنيين والأعيان المدنية.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 39 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا إرهابيًا.