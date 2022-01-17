برعاية سفير خادم الحرمين بالسودان.. إغاثي الملك سلمان يدشن مشروع تأهيل المنازل المتضررة بالسيول

تم صباح امس الأحد تدشين مشروع تأهيل المنازل المتضررة بالسيول والفيضانات بالحي السادس والسابع بمحلية طوكر بولاية البحر الأحمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك الوطني للمركز.

وذلك بحضور ممثل الوالي المدير التنفيذي لمحلية طوكر الأستاذ علي عبدالله وقائد حامية طوكر العسكرية العميد الركن دفع الله الريح الفضل ورئيس منظمة الاغتنام الأستاذ منتصر البشير سيدأحمد والمدير التنفيذي للمنظمة الأستاذ حسن عوض الكريم ومهندس المشروع فخر الدين عثمان وعدد من المهندسين وممثلي الإدارات الأهلية لقبائل البني عامر والحباب والارتيقا والقبائل الأخرى وأعيان المنطقة وممثلي القنوات الفضائية والإذاعات وجمع من المستفيدين والمواطنين والنظاميين.

وفي كلمته شكر ممثل الوالي المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة ومركزا وشعبا والمتبرعين على الدور الكبير الذي ظلت تطلع به في الوقوف مع المتضررين والفقراء من إخوانهم بولاية البحر الأحمر وناشدهم بالمزيد من مشروعات الإيواء.

من جانبه عدد رئيس منظمة الاغتنام الأستاذ منتصر البشير سيدأحمد المشروعات السابقة والحالية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بولاية البحر الأحمر لا سيما مشروع إغاثة المتضررين بالسلال الغذائية ومشروع تفطير الصائمين ومشروع الحقيبة المدرسية.

كما سلط الضوء على مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات (أكثر من 60 ألف سلة غذائية و3 آلاف حقيبة إيوائية) والذي يجرى تنفيذه منذ ثمانية شهور في 8 ولايات سودانية وسيتم الانتهاء منه هذا الأسبوع.

وأوضح أن عدد المنازل التي سيتم تأهيلها حاليا (37) منزلا وبين أنهم ينسقون مع مفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائية ومع حكومة الولاية والمحلية.