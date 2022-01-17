السفارة في الكويت للسعوديين: PCR إلزامي وحجر 7 أيام للقادمين ابتداء من غد الثلاثاء.. واشتراط التحصين بجرعتين والحصول على «التنشيطية» بعد 9 أشهر من «الثانية»

نبهت السفارة السعودية في الكويت، المواطنين إلى أن السلطات الكويتية قررت ضرورة حصول القادمين لدولة الكويت على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ72 ساعة، مع تطبيق حجر منزلي مدته 7 أيام، وإمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص PCR بعد الوصول مباشرة، إذ سيتم العمل بذلك اعتباراً من غد (الثلاثاء).

وفي التفاصيل، فقد أحاطت السفارة السعودية في الكويت المواطنين الراغبين بزيارة الكويت عبر المنافذ الجوية والبرية بما يلي:

أن يكون القادم محصن باللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت، مع شرط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد 9 أشهر من الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الأطفال دون سن 12 عاما

الحصول على شهادة PCR خلال 72 ساعة قبل موعد السفر، للأعمار من 6 سنوات فما فوق، مع ضرورة تحميل تطبيقي «مناعة» و«شلونك»

الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة من الوصول

لا يسمح بالخروج من المنزل أو المغادرة من دولة الكويت قبل إكمال المدة المسموح بها لإنهاء الحجر وهي 72 ساعة، والحصول على شهادة PCR سلبي النتيجة، حيث إن مخالفة نظام الحجر المعمول به في دولة الكويت سيؤدي إلى المساءلة القانونية

وهذه الإجراءات الاحترازية المطبقة من الجهات المختصة قابلة للتغيير حسب الظروف والمستجدات