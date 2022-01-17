إدانات دولية وعربية للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبو ظبي #ابوظبي #الامارات

أدانت قوى عربية ودولية عديدة،اليوم، الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبو ظبي الدولي.

وأدانت المملكة بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

‌‎وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما تشير المملكة إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

‌‎وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وقدمت المملكة خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الهجوم.

و من جانبه أدان البرلمان العربي اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات مؤكدا أنه تهديد صارخ لاستقرار المنطقة العربية

وقال وزير الخارجية المصري: ندين أي عمل إرهابي تقترفه مليشيات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها

فيما أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع الإمارات وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جهتها، وصفت الخارجية البحرينية الاعتداء في بيان اليوم الاثنين، بالإرهابي الجبان، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).

من جانبها، دانت الحكومة اليمنية، الاثنين، بأقسى وأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة “مفخخة” تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أدى لوقوع انفجارات واندلاع حرائق ووفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إن ما قام به الحوثيون يعد تصعيداً غير مسبوق واعتداءات إرهابية ممنهجة ومتعمدة للأعيان المدنية والمدنيين تعكس مدى استخفاف الميليشيات المدعومة من إيران بقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.