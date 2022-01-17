فيصل بن فرحان يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات

أدان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية ويؤكد تضامن المملكة التام مع الإمارات.

وعبر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال الاتصال الهاتفي عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وتقدم بالتعزية إلى الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد تضامن المملكة العربية السعودية الكامل ووقوفها التام مع الإمارات العربية المتحدة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها مشددا على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ.