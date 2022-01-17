عاجل .. خالد بن سلمان: اعتداء الحوثيين اليوم على المملكة والإمارات تهديد لأمن دولنا والمنطقة بأكملها

‏قال صاحب السمو الملكي،الأمير خابد بن سلمان نائب وزير الدفتع إن اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل تهديداً لامن دولنا والمنطقة بأكملها. وأضاف إن المسارات واضحه أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفرده نتيجة عبثها بمستقبل اليمن ، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار.

وتابع إن ‏استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهداً دولياً للتصدي له

و أكد أن ‏في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدماً عسكريا في جميع المحاور في اليمن؛ ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى – بإذن الله- تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة.