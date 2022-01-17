الجبير: هجمات الحوثيين على المملكة والإمارات تهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات البحرية الدولية

قال عادل الجبير،وزير الدولة للشؤون الخارجية ‏إن الأعمال الإرهابية الجبانة التي نفذتها الميليشيات الحوثية باعتدائها على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي استمراراً لأعمالها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وللممرات البحرية الدولية.

‏و أكد الجبير أن المملكة ودول التحالف بذلت جهوداً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ومنها المبادرة السعودية لدعم جهود الأمم المتحدة وواجهتها الميليشيات بالرفض والتعنت، ومستمرون في هذه الجهود وفي الدفاع عن أمننا وأمن المنطقة وممرات الملاحة البحرية؛ لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة والعالم.