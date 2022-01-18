المسند: تزحزح كتلة هوائية شمالية باردة إلى أجواء #السعودية

توقع د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن يتمركز مرتفع جوي شمالي السعودية يعمل على هبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا فيساهم في تبريد السطح، ويأتي هذا متزامناً مع تزحزح كتلة هوائية شمالية باردة إلى أجواء السعودية.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “أن الرياح اليوم متوقع أن تكون شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية والله أعلم”.

وتابع د. عبدالله المسند أنه متوقع أن تتهيأ الظروف اليوم الثلاثاء لنزول ندف من الثلوج الخفيفة على أجزاء من حرة الرحى جنوبي مدينة تبوك .. هذا والله أعلم.