تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 191.93 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 219.34 ريال (58.46 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية، بداية تعاملات الثلاثاء، إلى 191.93 ريال (51.15 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء إلى نحو 164.51 ريال (43.85 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الثلاثاء، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14، إلى 127.95 ريال (34.10 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، نحو 6822 ريالا (1818 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، نحو 1535 ريالا (409.23 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يبحث المستثمرون عن أدلة بشأن الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع سياسته الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 1817.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0414 بتوقيت جرينتش. تغيرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلاً عند 1816.20 دولار.

ولا يزال المستثمرون العالميون يترقبون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن أشار مسؤولو البنك المركزي إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة في مارس لترويض التضخم، الذي ارتفع بنسبة 7٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة في ما يقرب من 40 عامًا.

ويعتبر الذهب تحوطًا تضخميًا، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في عامين ، مما قلل من جاذبية المعدن الذي لا يحقق عائدات.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management، إن مصير الذهب على المدى القريب يكمن في أيدي بنك الاحتياطي الفيدرالي ومدى سرعة رفع أسعار الفائدة على مدار النصف العام المقبل، مضيفًا أن المعدن من المرجح أن يظل مقيدًا بالنطاق السعري الحالي وربما يتحول إلى الانخفاض.

وقال إينيس: “نحاول كل يوم معرفة مدى اهتمام بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية الأخرى التي تجتاح السوق، مثل الوضع في أوكرانيا، التي لا تزال تحافظ على عرض أسعار الذهب في الوقت الحالي”.

رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان الماضي، وقال إن المخاطر على توقعات الأسعار متوازنة بشكل متساوٍ.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت أسعار الفضة الفورية 0.6٪ عند 22.86 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5٪ إلى 966.71 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2٪ إلى 1879.97 دولار.