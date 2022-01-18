فلكية جدة: انتهاء حركة اورانوس التراجعية.. اليوم #دائما_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن كوكب اورانوس سيثل إلى نهاية حركته التراجعية اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، عند الساعة 06:57 مساءً بتوقيت مكة ( 03:57 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً حركته باتجاه الغرب امام النجوم ويعود إلى حركته المعتادة باتجاه الشرق بدلاً من ذلك.

هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعيا نحو الغرب فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس ، ولكن وكما يشاهد من الارض فان كل تلك الكواكب تقضي جزء من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

دخل كوكب اورانوس في الحركة التراجعية في 19 أغسطس 2021 ، وتوقفت حركته المعتادة ظاهريا باتجاه الشرق وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً.

إن الذي حدث أثناء حركة الارض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب احد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الارض “فقط” بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة اشهر ولكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته ابدا.

جدير بالذكر أن كوكبنا مر بين اورانوس والشمس في 05 نوفمبر 2021 في ظاهرة تسمى “التقابل” وكان ذلك الوقت الأفضل لرصد الكوكب حيث كان في اقرب نقطة بالنسبة لنا، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بأن افضل الاشهر لرؤية اورانوس قد انتهت.