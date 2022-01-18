توقيع مذكرات اقتصادية بين #السعودية و #كوريا_الجنوبية

تنطلق اليوم في الرياض أعمال المنتدى السعودي – الكوري بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين وذلك على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى السعودية اليوم.

وتتضمن أعمال المنتدى الذي يشارك فيه العديد من الشركات الوطنية الرائدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار حفل توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة كما سيتم استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة وعرض عن “استثمر في السعودية” بالإضافة إلى استعراض آفاق العلاقة الإستراتيجية والتاريخية بين السعودية وكوريا.

ويعقب انطلاق المنتدى انعقاد اجتماعات لجنة الرؤية السعودية – الكورية 2030 بحضور وزير الاستثمار السعودي ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري ورؤساء اللجان الفرعية وقادة القطاع الخاص من البلدين.

وبدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، يجري خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول سبل توسيع التعاون في مجالات الصحة العامة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين والتعليم، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبناء، وفقاً لوكالة “يونهاب” الكورية.

وبعد المحادثات سيحضر مون منتدى أعمال ويلتقي ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، أكبر شركات النفط السعودية ورئيس صندوق الاستثمارات العامة.