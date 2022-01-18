ألمانيا تحرك دعوى ضد مراهق سوري بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد مراهق سوري (17 عاما) بتهمة التخطيط لشن هجوم خطير على معبد يهودي في مدينة هاجن الألمانية.

وأكد متحدث باسم الادعاء العام في مدينة دوسلدورف في تصريحات أن السوري يواجه تهمة الإعداد لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة.

وقُبض على الشاب السوري عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، ويقبع في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وقامت الشرطة بعملية واسعة النطاق لحراسة الكنيس اليهودي في يوم الغفران، أقدس عطلة يهودية.

وبحسب معلومات سابقة من المحققين، يُشتبه في أن السوري كان على اتصال مع إرهابي داعشي مشتبه به عبر تطبيق المراسلة “تليجرام”.

وتشتبه السلطات في أنه طلب من الرجل الذي يحمل الاسم القتالي “أبو حرب” معلومات عن صنع قنبلة وتلقاها أيضا.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام إن الشاب متهم بالاستعلام عن كيفية “ارتكاب جريمة” خلال الفترة من 17 حتى 29 آب/أغسطس الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، يقيم المحققون اتهامهم، من بين أمور أخرى، على الدردشة المذكورة مع “أبو حرب”، الذي أرسل له الشاب أيضا صورة جوية للمعبد اليهودي محددا إياه بعلامة حمراء.

وأشاد أبو حرب بخطة الشباب، وكتب بحسب الدردشات: “سيموت كثيرون وستحترق السيارات”.

ووفقا للتقارير، أرسل أبو حرب أيضا قائمة تسوق بالمواد المطلوبة لتصنيع قنبلة، والتي تضمنت ثلاثة كيلوجرامات من مادة كيمائية، وكيلوجراما من الكبريت، و كيلوجرامين من رقائق الألومنيوم. وكان يعتزم المراهق استخدام هذه المواد في تصنيع حزام ناسف.

وقال محامي المتهم في تصريحات لصحيفة “بيلد”: “سنشرح ونوضح خلال المحاكمة أنه لم يكن هناك خطة لهجوم في أي وقت”.