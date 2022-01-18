ماذا تفعل حال مخالطتك لمريض #كورونا ؟.. #الصحة توضح

أوضحت وزارة الصحة ‏الحالة التي يجب فيها عزل المريض نفسه، أو التوجه لعيادات تطمن أو مراكز تأكد أو الاكتفاء بالفحص المنزلي.

وقالت «الصحة» في حال مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا ولم يظهر أعراض لا يلزم الفحص ولا داعي للحجر الصحي، وعند ظهور أعراض شديدة كضيق التنفس والحرارة والكحة يجب التوجه لعيادات «تطمن».

وأضافت: «عند ظهور أعراض خفيفة يمكن إجراء فحص منزلي ، وفي حال كان الشخص المخالط غير محصن وظهرت أعراض يجب التوجه فورا لعيادات. تطمن، وفي حال عدم ظهور أعراض يجب الحجر واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء تحاليل كورونا».