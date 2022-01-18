توقعات بانخفاض هائل في #درجات_الحرارة.. والأرصاد: استمرار الحالة المناخية حتى السبت

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، استمرار الأجواء الباردة على المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية والغربية من المملكة، اليوم الثلاثاء.

وقال «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن السماء غائمة على الرياض والشرقية والمرتفعات، فيما تشهد المنطقة الشرقية هطول أمطار.

وأوضح «الحصيني»، أن الحرارة في الرياض ظهر اليوم الثلاثاء، أقل من الفجر، وهو ما يدل على تمركز كتلة باردة على العاصمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ، استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض مناطق المملكة من غداً الأربعاء إلى السبت القادم يصاحبها إنخفاض حاد في درجات الحرارة، هطول الأمطار تساقط الثلوج، تكوّن الصقيع، رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.