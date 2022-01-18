جازان: القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان من القبض على مقيم من الجنسية السودانية لنقله (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وواحد من الجنسية الإثيوبية في شاحنة كان يقودها،

وبتتبع مسار الشاحنة تم القبض على (2) من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود على دراجتين ناريتين لدورهما في نقل المخالفين برفقة (4) آخرين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص والناقل ومن قدم لهم المساعدة إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.