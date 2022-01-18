وزير إعلام اليمن: نقل الحوثي الألغام بصناديق إغاثة جريمة تكشف استغلالهم للعمل الإنساني

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن نقل مليشيا الحوثي الإرهابية الألغام والعبوات الناسفة بصناديق خاصة بمنظمات الإغاثة وتحمل شعارات الأمم المتحدة، جريمة شنعاء تكشف الوجه الحقيقي والقبيح للمليشيا الإجرامية واستغلالهم للعمل الإنساني.

وطالب في تغريدة عبر “تويتر”، بفتح تحقيق شفاف في الحادثة، والتنديد بجريمة استخدام شعاراتها كغطاء لنقل وتخزين الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها المليشيا الحوثية في المنازل والمدارس والمساجد والأسواق والطرق، ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ.