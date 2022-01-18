“فلكية جدة”: رصد هالة شمسية في سماء السعودية اليوم

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأنه رصد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، واحدة من الظواهر الجوية التي يمكن ملاحظتها بسهولة عبارة حلقة من الضوء حول قرص الشمس في قبة السماء تسمى “الهالة”.

هالة الشمس الضوئية يبلغ نصف قطرها 22 درجة، وهي من الظواهر البصرية التي تحدث داخل الغلاف الجوي لكوكبنا ويمكن رؤيتها في كافة أنحاء الكرة الأرضية ضمن الغيوم الرقيقة الضبابية الباردة التي تحتوي على بلورات الجليد على شكل “قلم الرصاص” طويلة ورقيقة مع ستة جوانب حتى في الطقس الحار فالهواء على إرتفاع 10 كيلومتر يكون بارداً مثل اي مكان اخر.

البلورات الجليدية تشبه المنشور والمرايا حيث تعكس وتكسر ضوء الشمس بين أسطحها وربما ينقسم إلى ألوان بسبب التشتت وترسل عامود من الضوء في اتجاهات مستقلة، حيث يقوم ملايين البلورات الجليدية بالتألق والبريق على إرتفاع 4 إلى 8 كيلومتر أعلى طبقة التروبوسفير من غيوم ضبابيه لتشكل هذه الهالة من الضوء ويلاحظ أن الجزء الداخلي من الهالة بلون احمر باهت والى الخارج يبدأ ألون في التلاشىء تدريجيا إضافة أن السماء داخل الهالة مظلم وذلك بسبب عدم وجود بلورات جليدية تلألأ هناك.

هذه الهالة الضوئية هي دوماً بنفس القطر بغض النظر عن موقعها في السماء، وفي بعض الأحيان يكون بعض الأجزاء من الدائرة الكاملة مرئي فقط، ويمكن أن تتشكل الهالة أيضا حول أعمدة إنارة الشوارع في الطقس البارد جداً عندما تقوم بلورات الجليد التي تسمى ” غبار الألماس ” بالطفو في الهواء على إرتفاع منخفض.

هناك ظواهر بصرية شائعة تتصل بقطرات الماء أكثر من بلورات الجليد والتي تشمل قوس قزح وحلقات أصغر حول الشمس تسمى ” الإكليل ” .

يشار إلى انه عندما يتم النظر إلى الهالات الشمسية أو أي من الظواهر المتصلة بالشمس يجب حماية العين، ويجب عدم التحديق إلى الشمس ولو للحظة ويفضل أن يتم حجب الشمس خلف حافة مبنى .

يجب اخذ الحيطة والحذر عند تصوير الهالات خاصة عندما تكون الشمس غير محجوبة وتقع في مجال الرؤية ومن الخطير النظر إلى الشمس من خلال باحث الكاميرا .