خالد بن سلمان: المليشيات الحوثية تروج أكاذيب لليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة #عاجل

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن المملكة ودول الخليج العربي تسعى ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني؛ ونؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، أن مليشيات الحوثي تروج وعود كاذبة وأوهام متكررة لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم، متابعا: “أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية”.