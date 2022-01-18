السفير البريطاني يدشن أول فروع سلسلة نوادي ” بيور جيم ” بالرياض

دشن السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية” نيل كرومبتون ” يوم أمس اول مشروع استثماري بريطاني في مجال الأندية الرياضية بالشراكة بين شركة “بيور جيم” وشركة اكتمال في العاصمة الرياض .

قال السفير البريطاني، نيل كرومبتون “شهد قطاع الصحة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة.

واضاف : تؤكد رؤية 2030 على الحاجة إلى معالجة قضايا الصحة الحديثة وتشمل عددًا من المبادرات والأهداف الممتازة لتحسين الصحة العامة من خلال زيادة الاستثمار في مجال الرياضة واللياقة البدنية.

وتابع : يمثل إطلاق بيورجيم، العلامة التجارية البريطانية للياقة البدنية، مساهمة كبيرة في ذلك.

وأردف : كما يعكس شراكات تجارية قوية بين مملكتينا. أنا متأكد من أن هذه الشراكة بين بيورجيم و شركة اكتمال ستدعم الكثير من النساء والرجال السعوديين لممارسة النشاطات وتحسين صحتهم “.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من رجال الأعمال ولفيف من الإعلاميين حيث تم التقاط الصور التذكارية والتعرف على مختلف الأقسام والطرق التدريبية الحديثة في مجال اللياقة وتخفيف الوزن

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