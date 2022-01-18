ضبط 9 مقار لجرائم إيواء مخالفي نظام أمن الحدود في الرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض عن ضبط 9 مقار لجرائم إيواء وتستر على 167 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، والقبض على من نقلهم وآواهم وتستر عليهم، وهم 11 متهمًا؛ مواطن ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، و 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، و5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، من خلال 4 وسائل نقل، ومركبتين وشاحنتين.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط المخالفين بالتنسيق مع شرطتي منطقتي مكة المكرمة وجازان، من خلال 4 مقار لإيوائهم والتستر عليهم في مدينة الرياض، و2 في محافظة جدة و3 في محافظة صبيا، فيما تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن جرائم النقل والإيواء، والتستر تمت بتنسيق مسبق بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.