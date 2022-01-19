الرياض: اجتماع أصدقاء السودان يناقش حل الأزمة السودانية

عقد ممثلوا دول أصدقاء السودان في مقر وزارة الخارجية بالرياض، يوم امس الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار جمهورية السودان وشعبه الشقيق.

بحضور ممثلين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، ومملكة السويد، ومملكة النرويج.

بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين من منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم كل الجهود التي تضمن الانتقال السلمي السياسي في جمهورية السودان الشقيقة.

بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS).

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.