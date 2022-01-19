“الفيفا” يعلن أسماء حكام مباريات مونديال الأندية

أعلنت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في الإمارات 3 فبراير المقبل.

ذكر “فيفا” عبر موقعه الرسمي، يوم امس الثلاثاء، أنه سيتولى مسؤولية المباريات خمسة من لجان التحكيم الثلاثية، وحكم دعم واحد، كما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم سبعة حكام آخرين للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد.

وسينتهي جميع حكام المباراة المختارين من استعداداتهم النهائية في الإمارات، قبل أيام قليلة من انطلاق المباراة الأولى.

ومن المقرر أن تقام فعاليات كأس العالم للأندية بالإمارات لعام 2021، في الفترة من الثالث وحتى 12 فبراير المقبل.

وتقام البطولة في الإمارات بمشاركة 7 أندية هي الجزيرة، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، ومونتيري المكسيكي، والأهلي المصري، والهلال السعودي، وبيراي التاهيتي، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في وقت سابق.