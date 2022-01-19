شاهد التفاصيل: #وظائف شاغرة للجنسين في جامعة العلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في الرياض وجدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي – الرياض

مراجع السياسات – الرياض

مدرس قسم التدريب – جدة

مهندس ثاني خدمة الرعاية الصحية – جدة

مراقب خدمات ثاني- جدة

مراقب ثاني خدمات التغذية – جدة

أخصائي عمليات التجارب ثاني- جدة

معلم التجارب الإكلينيكية ثاني – جدة

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

الوظائف تتطلب خبرة باستثناء الوظائف الأكاديمية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي وإجادة استخدام الحاسب الآلي.