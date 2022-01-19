فرص وظيفية شاغرة في #الخطوط_السعودية

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

أخصائي أول الميزانية: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، المحاسبة وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الشؤون المالية، منها خبرة سنتين على الأقل في إعداد الميزانية وإجادة اللغة الإنجليزية – متقدم.

أخصائي أول الضرائب: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، المحاسبة وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الشؤون المالية، منها خبرة سنتين على الأقل في المحاسبة الضريبية وإعداد التقارير وإجادة اللغة الإنجليزية – متقدم.

مدير CAPEX: درجة البكالوريوس في المحاسبة المالية. يُفضل الحصول على الشهادات المهنية ذات الصلة مثل CPA أو CMA أو CIMA أو ACCA وخبرة عملية لا تقل عن تسع سنوات في الشؤون المالية مع أربع سنوات على الأقل في وظيفة CAPEX وثلاث سنوات في الأدوار الإشرافية و مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية المتقدمة.

مدير الزكاة والضرائب: درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة وخبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في الشؤون المالية مع ثلاثة منها على الأقل في وظائف الزكاة والضرائب وسنتين في الأدوار الاشرافية ومطلوب إجادة اللغة الإنجليزية المتقدمة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف عبر الرابط التالي:

.https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2882923955&f_C=16886&geoId=92000000