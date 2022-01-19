تراجع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 191.58 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، لكافة العيارات متأثرة بانخفاض الأسعار عالميا.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، 218.94 ريال (58.35 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية مسجلا 191.58 ريال (51.06 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الأربعاء إلى 164.21 ريال (43.77 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الأربعاء، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14، إلى 127.72 ريال (34.04 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، انخفاضا لنحو 6809 ريالا (1815 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، نحو 1533 ريالا (408.49 دولار).

وعالميا، تراجعت في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.

ولم يستفد المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، من الهبوط القوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، مع صدور نتائج الأعمال.

انخفض سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم فبراير/شباط- بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوى 1812.40 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3%، مسجلًا 1812.83 دولارًا للأوقية.

وفي التوقيت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 2.4%، مسجلًا 23.46 دولارًا للأوقية.

كما زاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.9%، مسجلًا 985.49 دولارًا للأوقية، في حين صعد سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.6%،