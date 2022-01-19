الاتحاد متصدر #الدوري_السعودي يستهدف فوزه الثامن على التوالي

سيكون الاتحاد المتصدر مرشحاً لمواصلة انتصاراته المتتالية، عندما يواجه الفيصلي في جولة جديدة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الجمعة.

وفاز الاتحاد في آخر سبع مباريات، ويمني نفسه بمواصلة النتائج الرائعة لقطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب الغائب منذ 2009.

وتلقى الاتحاد دفعة بالتعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف النصر والدوري السعودي السابق، في فترة الانتقالات الشتوية، وترك اللاعب بصمة في ظهوره الأول وسجل هدفاً في الجولة الماضية خلال الانتصار 2-1 على الرائد.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، ويتقدم بخمس نقاط على الشباب صاحب المركز الثاني الذي خاض 17 مباراة.

ويأتي الفيصلي في المركز 14، في بداية منطقة الهبوط، ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات.

ولن يكون أمام الشباب سوى العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات، بعد التعادل في آخر جولتين، إذا كان يريد اللحاق بالاتحاد.

وتعادل الشباب 1-1 مع أبها و2-2 مع الاتفاق، وسيلعب في اليوم الأول لهذه الجولة يوم الخميس ضد الفتح صاحب المركز 12.

أما النصر، الذي يفتقد المهاجم الكاميروني فينسن أبو بكر هداف كأس الأمم الأفريقية الجارية في بلاده، فإنه يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة وفاز في آخر خمس مباريات، وسيواجه التعاون يوم الجمعة.

ويأتي الهلال حامل اللقب وبطل آسيا في المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 16 مباراة، وسيحاول تحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يلعب في ضيافة الباطن يوم الجمعة.