إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 335.3 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 335 مليونا و366 ألفا و984 مصابا، حتى صباح الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و573 ألفا و545 حالة، فيما تعافى 271 مليونا و56 ألفا و320 حالة.

سجّلت تايلاند خلال الساعات الـ24 الماضية 7122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة التايلاندية إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و344 ألفا و933 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و968 وفاة، مشيرة إلى شفاء 7460 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و241 ألفا و363 حالة.

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، اليوم، 282970 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و400 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 37901241 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 487202 وفاة.

سجلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في ال24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات أصدرتها السلطات الصحية في البلاد في وقت مبكر الأربعاء.

وقال معهد روبرت كوخ إن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل 112,323 إصابة بفيروس كورونا في ال24 ساعة الماضية و239 وفاة.

سجلت كوريا الجنوبية 5805 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم .

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 705 آلاف و902 إصابة و74 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

سجلت البراويل خلال الساعات ال24 الماضية, 137103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و351 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد قد بلغ 23 مليونا و211894 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 621517.