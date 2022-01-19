السعودية الأولى عربيا في حيازة #سندات_الخزانة_الأمريكية خلال نوفمبر 2021

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى؛ ضمن حائزي سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر 2021 عربيا ، يليها الإمارات العربية المتحدة باستثمارات تبلغ 48 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ27 عالمياً، ثم الكويت باستثمارات 45 مليار دولار للتواجد بالمرتبة الـ 29 عالمياً.

وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للسندات الأمريكية بنحو 9.9% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 على أساس سنوي، وزادت بنحو 1.2% على أساس شهري.

ووصلت قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى 7748.1 مليار دولار (7.748 تريليون دولار)، مقابل 7051.2 مليار دولار (7.051 تريليون دولار) في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، ومقارنة مع 7659.3 مليار دولار (7.659 تريليون دولار) في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبلغت حيازة مصر من السندات الأمريكية 2.249 مليار دولار في نوفمبر 2021، مقابل 2.244 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.

وعلى أساس شهري، استقرت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر 2021 عند 2.249 مليار دولار دون تغيير يذكر عن شهر أكتوبر السابق له.

وتصدرت اليابان قائمة أكبر مالكي السندات الأمريكية عالمياً، بقيمة 1340.6 مليار دولار (1.340 تريليون دولار).

وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 1080.8 مليار دولار (1.080 تريليون دولار)، ثم المملكة المتحدة بـ 621.6 مليار دولار.