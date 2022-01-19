وادي غران.. يعانق الطبيعة ويكتسي الخضرة مع نسائم الهواء الباردة

يعانق “وادي غران” بمحافظة خليص، الطبيعة ويكتسي الخضرة مع نسائم الهواء الباردة؛ عقب هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً؛ راسماً بجريان جداوله لوحة جمالية ساحرة تجذب السياح والمتنزهين على ضفافه؛ للاستماع بالأجواء الدافئة وقضاء أجمل الأوقات؛ بمشاهدة تداخل الغيوم مع غروب الشمس.

وتابعت عدسة “واس” جريان الوادي، وجذبه لمرتاديه؛ على طول جنباته مستمتعين بمناظر مركز البرزة التي يجري فيها هذا الوادي؛ إضافة للبحيرات المختلفة الذي تجاوره ذات المساحات الشاسعة في الطرف الشرقي للمركز.

يذكر أن مركز البرزة يبعد عن جدة حوالي 120 كيلو متراً ويتمتع بطبيعته الجبلية، حيث يحتضن أكثر من 100 مزرعة تغذيها مياه الآبار السطحية في حين يخترق وادي غران مركز عسفان مروراً بمحافظ خليص.