مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 7.4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 66.38 نقطة, ليقفل عند مستوى 12260.13 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وصادرات، وباعظيم، وبدجت السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.65% و3.32%.

فيما كانت أسهم شركات: ملكية ريت، والإنماء، ودار الأركان، وزجاج، والخليج للتدريب الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزجاج الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 100.26 نقطة, ليقفل عند مستوى 26158.30 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 140 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون و360 ألف سهم, تقاسمتها 3869 صفقة.