الذهب يرتفع عن أدنى مستوياته في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لكن التحركات كانت محدودة مع تطلع الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم المتزايد.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1817.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1810.80 دولار.

وهبطت أسعار الأسهم الآسيوية والأوروبية مما ساعد الذهب على الارتفاع عن أدنى مستوياته منذ أسبوع البالغ 1805 دولارات للأوقية الذي سجله أمس الثلاثاء.

وتماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع متأثرا بارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين.

وعادة ما يؤثر ارتفاع عائدات السندات على الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 994.22 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1909.85 دولار.