وزير الإعلام اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى إعادة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية حريب محافظة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، والذي أسفر عن مقتل 4 من عمال المحطة والمواطنين، وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من السيارات.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة كل جرائم القتل التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.